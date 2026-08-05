Politico: Украина станет линией раскола на парламентских выборах в Италии

Конте признал, что его партия изначально поддерживала военную помощь Киеву, поскольку, по его словам, существовал «явный военный дисбаланс» по сравнению с Россией. Но сейчас решение о продолжении помощи Украине, по мнению Конте, необходимо принять в ходе праймериз среди левых избирателей, которые должны определить, кто возглавит коалицию на следующих выборах. «Мы развяжем этот узел с помощью праймериз. Пусть итальянцы сами решают», — сказал он.