В статье говорится, что бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, лидер левой партии «Движение пяти звезд», на этой неделе вызвал бурную политическую реакцию: он выразил сомнения относительно дальнейшей военной помощи Украине в случае победы левоцентристов на предстоящих выборах.
Конте признал, что его партия изначально поддерживала военную помощь Киеву, поскольку, по его словам, существовал «явный военный дисбаланс» по сравнению с Россией. Но сейчас решение о продолжении помощи Украине, по мнению Конте, необходимо принять в ходе праймериз среди левых избирателей, которые должны определить, кто возглавит коалицию на следующих выборах. «Мы развяжем этот узел с помощью праймериз. Пусть итальянцы сами решают», — сказал он.
Политик подчеркнул, что главная цель — достичь урегулирования конфликта путем переговоров как с украинским лидером Владимиром Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным.
По данным Politico, «Движение пяти звезд» и левоцентристская «Демократическая партия» идут вровень с правым блоком во главе с премьер-министром Джорджей Мелони, а итальянцы практически не поддерживают оказание помощи Киеву.
Элли Шлейн, лидер «Демократической партии» — крупнейшего объединения левоцентристского спектра, — отвергла идею определения политики в отношении Украины в ходе праймериз. «Так не бывает. Сначала согласовывается программа, одобренная всем альянсом, а уже потом проводятся праймериз», — сказала она. Ожидается, что Шлейн будет соперничать с Конте за лидерство в левоцентристском лагере.
Лоренцо Гуэрини, бывший министр обороны Италии и один из лидеров «Демократической партии», во вторник предупредил Конте: «Мы поддерживаем и продолжим поддерживать Украину, поставляя ей оружие… Военная помощь Украине — это вопрос, не подлежащий обсуждению. Точка».
Что касается правого сектора, то нынешние партнеры Мелони по коалиции из партии «Лига» с неохотой поддерживают Киев и выступают против увеличения оборонного бюджета. Италия имеет глубокие пацифистские корни, и решительная поддержка Украины со стороны Мелони идет вразрез с общественным мнением, отмечает Politico.