Ричмонд
+27°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормуз

Иран и Оман достигли договоренности по географическим координатам нового маршрута в Ормузском проливе. Возможна скорая публикация совместного заявления двух стран. Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

Источник: Reuters

Как передает телеграм-канал иранского дипведомства, Багаи отметил: «Географические параметры маршрута, рассматриваемого сторонами, согласованы, и, если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий в этом вопросе, совместное заявление двух стран, содержащее основные согласованные положения и ключевые моменты, также находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки».

Готовящееся соглашение между Тегераном и Маскатом не предполагает немедленного возобновления судоходства через Ормузский пролив, сообщила ранее иранская гостелерадиокомпания. По данным источника, сроки открытия пролива будут зависеть от действий Соединенных Штатов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше