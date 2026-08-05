Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормуз

Как передает телеграм-канал иранского дипведомства, Багаи отметил: «Географические параметры маршрута, рассматриваемого сторонами, согласованы, и, если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий в этом вопросе, совместное заявление двух стран, содержащее основные согласованные положения и ключевые моменты, также находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки».