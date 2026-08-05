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В Центризбиркоме определили очередность партий в бюллетене на выборах в Госдуму

«Единая Россия» стоит первой, «Новые люди» — последними.

В Центризбиркоме в результате жеребьевки определили порядок, в котором политические партии будут представлены в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы по федеральному округу, сообщает ЦИК.

Очередность определена следующим образом:

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО”.

Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России.

Политическая партия «Партия прямой демократии».

Политическая партия «Российская экологическая партия “ЗЕЛЁНЫЕ”.

Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ.

Политическая партия КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Выборы в Госдуму состоятся в единый день голосования 20 сентября. Голосование при этом будет длиться три дня.

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