В Центризбиркоме определили очередность партий в бюллетене на выборах в Госдуму

В Центризбиркоме в результате жеребьевки определили порядок, в котором политические партии будут представлены в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы по федеральному округу, сообщает ЦИК.
Очередность определена следующим образом:
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО”.
Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России.
Политическая партия «Партия прямой демократии».
Политическая партия «Российская экологическая партия “ЗЕЛЁНЫЕ”.
Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ.
Политическая партия КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Выборы в Госдуму состоятся в единый день голосования 20 сентября. Голосование при этом будет длиться три дня.