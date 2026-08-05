Один человек погиб в результате израильского удара на юге Ливана

В результате израильского удара по городу Тибнин на юге Ливана погиб один человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщает Национальное информационное агентство.
Удар был совершен по крыше мечети на кладбище в городе Тибнин.
Кроме того, израильский беспилотник ударил по Тибнину в районе Бинт-Джебейль, в результате чего в лесах вспыхнул пожар.
В июле президент США Дональд Трамп заявил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху о необходимости вывода войск из Ливана. Нетаньяху, в свою очередь, поднял вопрос о необходимости создания зон безопасности вдоль границ Израиля.
В конце июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение о поэтапном урегулировании конфликта, предусматривающем частичный вывод израильских войск с территории Ливана. По словам Нетаньяху, на первом этапе Израиль выведет свои силы из двух районов на юге Ливана: одного — к северу от реки Литани, второго — к югу от нее.
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