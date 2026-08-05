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Памфилова доложила Путину о роли плавающих и летающих дронов в выборах

При подготовке к сентябрьским выборам сотрудники избирательных комиссий используют плавающие и летающие дроны для доставки документов в труднодоступные районы.

Источник: РБК

При подготовке к сентябрьским выборам сотрудники избирательных комиссий используют плавающие и летающие дроны для доставки документов в труднодоступные районы.

Об этом глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на встрече в Кремле с президентом Владимиром Путиным. Отчет о беседе опубликовала пресс-служба Кремля.

«Чтобы максимально информировать людей, мы в этот раз (у нас 36 регионов, которые имеют труднодоступные районы) активно пытаемся использовать в том числе беспилотники — летающие и плавающие — для доставки бюллетеней, документации, чтобы облегчить жизнь нашим женщинам, конечно, которые там на собачьих, оленьих упряжках добираются до каждого избирателя», — сказала Памфилова.

Материал дополняется.

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