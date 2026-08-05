В Индонезии заявили о долгосрочном контракте на импорт российской нефти

Власти Индонезии планируют заключить с Россией долгосрочный контракт на поставки нефти, сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.
По его словам, процесс организации поставок уже перешел ко второму этапу.
«Первый этап уже завершен. Сейчас идет второй. В дальнейшем мы заключим долгосрочный контракт», — приводит его слова индонезийский портал Detik Finance.
Министр подчеркнул, что импорт российских энергоресурсов осуществляется в рамках межправительственного сотрудничества.
«Наша страна придерживается принципа свободной и активной политики. Мы не диктуем другим государствам, как им поступать, но и они не должны диктовать нам», — сказал он.
В апреле индонезийский лидер Прабово Субианто после встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил, что Москва согласилась поставлять сырую нефть и сжиженный газ, а государственная нефтекомпания Pertamina заявила о готовности закупать российское сырье.
Позднее спецпосланник президента Индонезии по вопросам энергетики и окружающей среды Хашим Джоджохадикусумо сообщил, что по итогам переговоров Россия согласилась поставить Индонезии до 150 млн барр. нефти.
Первую поставку после заключения соглашения Индонезия получила в конце июня. По данным Bloomberg, в порт Баликпапан на острове Калимантан прибыло около 770 тыс. барр. российской нефти стоимостью примерно $75 млн.
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