Памфилова доложила Путину об «омоложении» кандидатов на думские выборы

Кандидатский корпус от политических партий на текущих выборах стал моложе по сравнению с предыдущими кампаниями. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.
По ее словам, всего от партий зарегистрированы 3103 кандидата. Около трети из них женщины. Кандидаты в возрасте до 35 лет составляют 21%, основная часть — 70% — приходится на возрастную группу от 35 до 65 лет, еще 9% — старше 65 лет.
«Кандидатский корпус от партии омолодился, хотела бы сказать, он гораздо более молодой, чем прежний», — заявила глава ЦИК.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».