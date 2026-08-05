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Памфилова доложила Путину об «омоложении» кандидатов на думские выборы

Кандидатский корпус от политических партий на текущих выборах стал моложе по сравнению с предыдущими кампаниями.

Источник: РБК

Кандидатский корпус от политических партий на текущих выборах стал моложе по сравнению с предыдущими кампаниями. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

По ее словам, всего от партий зарегистрированы 3103 кандидата. Около трети из них женщины. Кандидаты в возрасте до 35 лет составляют 21%, основная часть — 70% — приходится на возрастную группу от 35 до 65 лет, еще 9% — старше 65 лет.

«Кандидатский корпус от партии омолодился, хотела бы сказать, он гораздо более молодой, чем прежний», — заявила глава ЦИК.

Материал дополняется.

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