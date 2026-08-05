Памфилова доложила Путину об «омоложении» кандидатов на думские выборы

По ее словам, всего от партий зарегистрированы 3103 кандидата. Около трети из них женщины. Кандидаты в возрасте до 35 лет составляют 21%, основная часть — 70% — приходится на возрастную группу от 35 до 65 лет, еще 9% — старше 65 лет.