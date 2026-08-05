Открытое горение в центре Wildberries в Тульской области ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение в сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций», — написал он.
В тушении пожара приняли участие 114 человек и 44 единицы техники.
О локализации пожара глава региона сообщил ранее, в 11:10.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 107 украинских БПЛА над Тульской областью. В ходе отражения атаки беспилотник упал на территорию сортировочного центра Wildberries, что спровоцировало пожар. Один человек пострадал.
Пресс-служба RWB сообщила, что сотрудников центра заблаговременно эвакуировали.
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