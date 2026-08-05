Иран и Оман согласовали маршрут для судоходства в Ормузском проливе

Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Совместное заявление двух стран находится на стадии рассмотрения и окончательной доработки, сообщили в МИД Ирана.
«Стороны достигли взаимопонимания по поводу географических координат маршрута. Если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий, совместное заявление Ирана и Омана с основными согласованными положениями будет окончательно доработано», — заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
По его словам, в последние два месяца стороны определяли безопасный маршрут для коммерческого судоходства в Ормузском проливе, а также технические, правовые и экологические аспекты.
В сообщении также подчеркивается, что ирано-оманское соглашение не означает полной безопасности пролива для проходящих судов из-за действий США в регионе.
Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что соглашение по возобновлению свободного прохода через Ормузский пролив предусматривает снятие санкций США, блокады с иранских портов и ослабление ограничений против иранской нефти.
Первое время Иран будет направлять нефтяные танкеры и другие суда по этому пути, пока остальная территория пролива не будет расчищена от морских мин, затем артерия откроется для остальных судов, сообщил один из источников FT.
Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что стороны могут достичь соглашения об открытии Ормузского пролива 4 или 5 августа.
Ранее Axios писал, что США, Иран и Оман близки к заключению временного соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.
По данным издания, переговоры продолжаются уже несколько недель, и Вашингтон рассчитывает объявить о достижении договоренностей 5 августа. В этот день президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет вновь открыт для судоходства «очень скоро», в противном случае Иран столкнется с новым, «сильнейшим ударом».
«Надеюсь, что нам не придется его наносить», — сказал Трамп.
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