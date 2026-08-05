FT: Трамп отказался передавать Украине дополнительные ракеты для Patriot

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с порталом «Абзац» указал, что США «перекрывают полностью поставки Patriot на Украину» из-за собственного дефицита ракет-перехватчиков. По его мнению, Вашингтон будет направлять эти снаряды только партнерам по НАТО и то при условии, что те будут за них платить, что станет серьезным финансовым ударом для стран Европы.