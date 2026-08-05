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Небензя заявил о попытке Киева создать техногенную катастрофу

Террористические действия Украины в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ее персонала свидетельствуют о намерении Киева нарушить систему управления объектом и спровоцировать техногенную катастрофу. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил постоянный представитель России Василий Небензя.

Источник: AP 2024

«Убийство в июле специалистов, отвечавших за обеспечение ядерной и радиационной безопасности, а также непрекращающиеся удары по территории станции свидетельствуют о стремлении Киева дезорганизовать управление и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы», — заявил Небензя.

В первых числах августа четверо работников Запорожской АЭС получили ранения при подрыве мины, установленной украинскими военными в Энергодаре. Согласно информации ЗАЭС, в ночное время военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов осуществили минирование дорожного покрытия в промышленной зоне и на подъездах к городу. Вследствие детонации одного из взрывных устройств пострадали сотрудники отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха, следовавшие к месту работы.

В середине июля беспилотное летательное устройство ВСУ совершило атаку на служебный автомобиль станции, в котором находился главный инженер Александр Яковлев, ответственный за эксплуатацию реакторов и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью, также погиб водитель транспортного средства. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси указал, что подобные удары по атомной станции представляют существенную опасность для ядерной безопасности.

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