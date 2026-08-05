Разговоры о том, чтобы развернуть всю экономику страны на войну, никчемны и не нужны. Об этом лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое показали в эфире «Вестей».
По словам Собянина, если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов и доходов населения, то политическая ситуация станет совершенно иной.
«Убить жизнь, убить нормальную экономику — это убить страну. Поэтому это ненужные, никчемные разговоры, которые ведут люди, которые не понимают, как ведется современная экономика, современная война», — сказал Собянин.
Как он подчеркнул, современная война ведется на два фронта: это непосредственно «горячий» фронт и экономика страны, без чего невозможно победить.
Как ранее писал сайт KP.RU, что Собянин выразил уверенность в победе, отметив, что Россия всегда выживала и побеждала в самых сложных ситуациях.