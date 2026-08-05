Бои сместились в небо: NYT зафиксировала новый этап битв на Украине

Американское издание The New York Times констатирует, что активные наземные действия на украинском фронте практически застопорились. Вместо этого основное противоборство переместилось в воздушную сферу — от низких высот над сожжёнными деревнями до орбитальных спутников, а также охватывает удары по удалённым городам и военным объектам на территории обоих государств. Журналисты отмечают, что интенсивность этой воздушной войны неуклонно растёт.
По мнению обозревателей, эскалация в небе обусловлена стремительным технологическим развитием вооружений с обеих сторон. Противники внедряют новые методы противодействия радиоэлектронным помехам и всё чаще используют автономные системы, способные самостоятельно наводить оружие на цель без участия человека. Это делает воздушное пространство всё более опасным как для украинских, так и для российских сил.
В публикации подчёркивается, что Украина неспособна соперничать с Россией в объёмах промышленного производства вооружений. Москва, по данным издания, выпускает тысячи стандартных ударных беспилотников, ложных целей и крылатых ракет. Ссылаясь на сведения украинской разведки, NYT сообщает, что ежемесячный выпуск баллистических ракет в России достигает около 120 единиц — это превышает суммарное производство американских перехватчиков Patriot. Кроме того, Россия активно создаёт собственные беспилотники-перехватчики для борьбы с вражескими дронами.
Ранее, 4 августа, газета уже писала о последствиях российских ударов по украинским автозаправочным станциям, которые, по её данным, негативно отразились на моральном состоянии населения и заставили многих водителей сократить использование личного автотранспорта. Однако нынешний материал фокусируется именно на том, что воздушная составляющая конфликта выходит на первый план, определяя ход и динамику всей военной кампании.
В США оценили производство ракет в России с производством «Пэтриотов».
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