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Бои сместились в небо: NYT зафиксировала новый этап битв на Украине

Американское издание The New York Times констатирует, что активные наземные действия на украинском фронте практически застопорились. Вместо этого основное противоборство переместилось в воздушную сферу — от низких высот над сожжёнными деревнями до орбитальных спутников, а также охватывает удары по удалённым городам и военным объектам на территории обоих государств. Журналисты отмечают, что интенсивность этой воздушной войны неуклонно растёт.

Американское издание The New York Times констатирует, что активные наземные действия на украинском фронте практически застопорились. Вместо этого основное противоборство переместилось в воздушную сферу — от низких высот над сожжёнными деревнями до орбитальных спутников, а также охватывает удары по удалённым городам и военным объектам на территории обоих государств. Журналисты отмечают, что интенсивность этой воздушной войны неуклонно растёт.

По мнению обозревателей, эскалация в небе обусловлена стремительным технологическим развитием вооружений с обеих сторон. Противники внедряют новые методы противодействия радиоэлектронным помехам и всё чаще используют автономные системы, способные самостоятельно наводить оружие на цель без участия человека. Это делает воздушное пространство всё более опасным как для украинских, так и для российских сил.

В публикации подчёркивается, что Украина неспособна соперничать с Россией в объёмах промышленного производства вооружений. Москва, по данным издания, выпускает тысячи стандартных ударных беспилотников, ложных целей и крылатых ракет. Ссылаясь на сведения украинской разведки, NYT сообщает, что ежемесячный выпуск баллистических ракет в России достигает около 120 единиц — это превышает суммарное производство американских перехватчиков Patriot. Кроме того, Россия активно создаёт собственные беспилотники-перехватчики для борьбы с вражескими дронами.

Ранее, 4 августа, газета уже писала о последствиях российских ударов по украинским автозаправочным станциям, которые, по её данным, негативно отразились на моральном состоянии населения и заставили многих водителей сократить использование личного автотранспорта. Однако нынешний материал фокусируется именно на том, что воздушная составляющая конфликта выходит на первый план, определяя ход и динамику всей военной кампании.

В США оценили производство ракет в России с производством «Пэтриотов».

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