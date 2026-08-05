Бои сместились в небо: NYT зафиксировала новый этап битв на Украине

По мнению обозревателей, эскалация в небе обусловлена стремительным технологическим развитием вооружений с обеих сторон. Противники внедряют новые методы противодействия радиоэлектронным помехам и всё чаще используют автономные системы, способные самостоятельно наводить оружие на цель без участия человека. Это делает воздушное пространство всё более опасным как для украинских, так и для российских сил.