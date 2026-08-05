Итальянка нашла лотерейный билет на €1 млн в мусоровозе

Обладательница билета после розыгрыша лото пошла в местный магазин, чтобы проверить его в специальном автомате. Автомат показал, что билет «не подлежит выплате», поскольку небольшие предприятия могут выплачивать только небольшие выигрыши. Решив, что билет не выиграл, женщина оставила его в магазине, и он был выброшен в мусор. Позже женщина узнала, что именно ее комбинация чисел выиграла €1 млн. Когда она вернулась в магазин, мусор вместе с билетом уже был вывезен. Тем не менее ей удалось вычислить нужный мусоровоз, остановить его и попросить найти билет.