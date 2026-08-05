Саудиты тайно договариваются с хуситами: что стоит за сделкой

Саудовская Аравия задействовала оманских посредников для кулуарных переговоров с йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы). Целью Эр-Рияда является предотвращение дальнейших ударов по своей инфраструктуре в акватории Красного моря, особенно на фоне паралича судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает портал Clash Report со ссылкой на источники.
Дипломатический демарш предпринят для защиты нефтяного сектора королевства и его экономики, переживающей не лучшие времена. Поводом к активизации контактов послужило резкое падение ВВП Саудовской Аравии во втором квартале 2026 года — на 4,8% в годовом выражении, что стало самым серьёзным спадом со времён пандемии коронавируса.
В обмен на сохранение перемирия, действующего с 2022 года, хуситы выдвигают жёсткие экономические условия. Они требуют от Эр-Рияда финансирования заработных плат для гражданских служащих в Йемене и полного снятия материально-технической блокады с контролируемых ими территорий.
Clash Report отмечает, что Саудовская Аравия оставляет за собой право на проведение военных операций в случае провала переговоров. В конце июля королевство наносило ограниченные авиаудары по позициям хуситов на протяжении двух дней, но затем приостановило удары, чтобы дать шанс дипломатии.
При этом американские официальные лица в частном порядке призывают Эр-Рияд к военной сдержанности. Они предупреждают, что агрессивные действия могут спровоцировать блокировку Баб-эль-Мандебского пролива, что вызовет скачок цен на нефть до 35%, а также рискует втянуть Саудовскую Аравию в прямую конфронтацию с Ираном.
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