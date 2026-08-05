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Путин с иронией отреагировал на первое место ЕР в избирательном бюллетене

Путин упомянул Карелина во время разговора о первом месте «Единой России» в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин сыронизировал о первом месте «Единой России» в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму. Глава государства пошутил во время встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Российский лидер отметил вклад трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе, члена партии Александра Карелина, который «привык быть первым».

«Он (Карелин — ред.) привык быть первым», — сказал Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Напомним, в среду, 5 августа, в ЦИК РФ, жеребьевка мест в избирательном бюллетене по федеральному округу на предстоящих выборах в Госдуму. Карелин принимал участие в жеребьевке от «Единой России» и вытащил первый номер.

Ранее сайт KP.RU писал, что ЦИК РФ принимает беспрецедентные меры безопасности при организации голосования на выборах депутатов Госдумы.

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