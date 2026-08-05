Памфилова: в списки партий на выборах в Госдуму вошли 110 бойцов СВО

В списки партий, которые собираются участвовать в выборах в Госдуму, вошли 110 бойцов спецоперации. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«В федеральных списках от партий у нас 110 человек — участники, ветераны специальной военной операции», — рассказала Памфилова.
По ее словам, наибольшее число участников СВО добавила в федеральный перечень «Единая Россия». Она включила 52 человека. От партии «Родина» зарегистрированы 12 кандидатов, от ЛДПР и «Справедливой России» — по 11, от КПРФ — 9, от Партии пенсионеров — семь.
Также руководитель ЦИК уточнила, что от партий «Коммунисты России» и «Зеленые» зарегистрированы всего по три бойца, от «Новых людей» — два.
Ранее Памфилова сообщила, что жеребьевка партий на выборах в ГД прошла прозрачно и в строгом соответствии с установленными правилами. При проведении процедур никаких нарушений не выявлено.