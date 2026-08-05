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Зеленский увидел «намёк» от Запада: Ракеты для ПВО урезали ради сговорчивости Киева

Глава киевского режима Владимир Зеленский предположил, что сокращение поставок ракет для украинских систем ПВО со стороны США и Европы может быть связано с попыткой повлиять на позицию Киева. По его словам, объёмы помощи уменьшились втрое, а официальной причиной называют ситуацию на Ближнем Востоке.

Источник: Life.ru

«Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это политические шаги для того, чтобы Украина была более, скажем так, сговорчивой. На мой взгляд, не без этого», — сказал он.

Свою позицию глава государства озвучил на заседании Совета безопасности Украины. Фрагмент выступления он разместил в социальных сетях.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о сокращении объёмов поставок ракет для украинских систем противовоздушной обороны со стороны зарубежных партнёров. За первое полугодие 2026 года количество переданных ракет уменьшилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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