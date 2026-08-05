Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру РФ изучить деятельность партии Яблоко

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Партия «Яблоко» в 2026 году: лидер, цели и программа политической партии

Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» — одна из старейших действующих демократических партий России. Рассказываем, какую идеологию исповедует объединение, кто руководит партией в 2026 году, как она появилась, какие цели ставит перед собой и с какими результатами участвовала в федеральных выборах.