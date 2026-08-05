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Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру РФ изучить деятельность партии Яблоко

Депутат Миронов призвал не дать «Яблоку» использовать агитацию против России.

Источник: Комсомольская правда

Минюст и Генпрокуратура России должны проанализировать действия партии «Яблоко» с точки зрения закона. К этому призвал Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия». Он подчеркнул, что необходимо предотвратить использование предвыборной кампании для подрыва интересов страны.

«Призываю Минюст, Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии Яблоко и её лидерам и дать правовую оценку их действиям. Не допустить, чтобы эта партия использовала предвыборную агитацию в антироссийских целях», — написал Миронов в телеграм-канале.

Депутат обвинил партию «Яблоко» в нелояльности к Родине. В 2022 году, при начале специальной военной операции, партия назвала её «тягчайшим преступлением». По словам депутата, «Яблоко» не изменило позицию, несмотря на все преступления украинского режима и его западных кураторов.

По словам Миронова, партия обещает «мир через капитуляцию перед Западом», что означает предательство интересов страны. Депутат указывает, что «Яблоко» открыто поддерживает иностранных агентов, выступает против спецоперации и продвигает мир на неприемлемых условиях.

Ранее KP.RU сообщил, что депутат Алексей Журавлёв обвинил «Яблоко» в получении финансирования от стран Запада.

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