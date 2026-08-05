ЦИК предусмотрел девять видов голосования на выборах в Госдуму

«Мы сейчас предусмотрели девять видов голосования», — сказала Памфилова.
По ее словам, в 36 регионах России есть труднодоступные территории, поэтому ЦИК внедряет новые способы доставки избирательной документации. «Мы сейчас активно пытаемся использовать беспилотники — летающие и плавающие — для доставки бюллетеней и документации, чтобы облегчить нашим женщинам, которые на собачьих упряжках добираются до каждого избирателя», — отметила глава ЦИК.
Памфилова также сообщила, что около 80% работников российской избирательной системы составляют женщины, причем их становится все больше на руководящих должностях.