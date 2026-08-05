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ЦИК предусмотрел девять видов голосования на выборах в Госдуму

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. ЦИК РФ предусмотрел девять форм голосования на выборах, чтобы обеспечить возможность участия в них максимальному числу избирателей. Об этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила президенту России Владимиру Путину.

Источник: РИА "Новости"

«Мы сейчас предусмотрели девять видов голосования», — сказала Памфилова.

По ее словам, в 36 регионах России есть труднодоступные территории, поэтому ЦИК внедряет новые способы доставки избирательной документации. «Мы сейчас активно пытаемся использовать беспилотники — летающие и плавающие — для доставки бюллетеней и документации, чтобы облегчить нашим женщинам, которые на собачьих упряжках добираются до каждого избирателя», — отметила глава ЦИК.

Памфилова также сообщила, что около 80% работников российской избирательной системы составляют женщины, причем их становится все больше на руководящих должностях.

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