В Минэкологии сообщили о ходе очистки реки Гнилуша в Домодедово

Специалисты устраняют последствия загрязнения реки Гнилуша в подмосковном Домодедово, сообщило РБК минэкологии Московской области.
Как отметила пресс-служба, место утечки огородили мешками с песком, чтобы загрязняющие вещества не распространялись дальше. Основную массу уже попавших в воду веществ собрали в герметичные емкости ливневых очистных сооружений, запустили в них бактерии, разлагающие загрязнители, и включили аэраторы.
Помимо этого, в реку подают чистую воду из артезианской скважины.
Специалисты минэкологии и «Мособлэкомониторинга» также отобрали пробы воды для лабораторного анализа.
«В ближайшее время запланировано еще два отбора проб. Ухудшение ситуации на данный момент не прогнозируется», — говорится в сообщении.
Загрязнение реки произошло после пожара в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово, вспыхнувшего при ударе БПЛА в ночь на 20 июля. Тогда в сторону Московского региона, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, летело более 400 беспилотников.
Как пишет MSK1.ru, после попадания химикатов в реке Гнилуша и других водоемах погибла рыба. По словам главы Домодедово Евгения Хрусталева, береговую линию очищали местные жители, сотрудники администрации и волонтеры.
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