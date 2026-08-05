Россия без сомнения одержит победу и все у нее будет. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, согласившись со словами председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова.
Говоря о специальной военной операции, Машков выразил уверенность, что Россия одержит победу.
«Конечно, бесспорно, победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культуру», — сказал Машков.
Глава государства согласился с этими словами председателя Союза театральных деятелей России. Кроме того, Машков пригласил президента России на съезд Союза театральных деятелей. На что глава государства сказал, что обязательно сделает всё, чтобы получилось.
Как ранее писал сайт KP.RU, мэр Москвы, лидер федерального предвыборного списка «Единой России» Сергей Собянин подчеркнул важность сохранения экономики мирной жизни для достижения успеха в ходе специальной военной операции.