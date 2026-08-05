Владимир Путин обсудил с Эллой Памфиловой грядущие парламентские выборы

Президент России Владимир Путин в среду, 5 августа, провел в Кремле рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Глава государства подчеркнул, что подготовка к сентябрьским выборам в Государственную думу идет согласно графику.
Памфилова доложила Путину о готовности избирательной системы к предстоящему голосованию. Для обеспечения безопасности процесса принимаются беспрецедентные меры. К участию в выборах зарегистрировано более 3,1 тысячи кандидатов, при этом в федеральные списки партий вошли 110 участников специальной военной операции.
На встрече обсудили итоги недавней жеребьевки, определившей порядок расположения партий в избирательных бюллетенях. Первое место досталось «Единой России», а замыкают список «Новые люди». Всего в бюллетень включены 11 партий.
Следом за лидером расположились «Яблоко», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров и «Коммунисты России». Памфилова подчеркнула, что успех партий зависит не от их номера в списке, а от реального интереса избирателей к программе и личности кандидатов.
— Это требует от всех участников этого процесса и прежде всего от людей, которые организуют эти выборы, мужества и ответственного отношения к формированию власти. От легитимности этой власти зависит единство нашего общества, — передает слова Путина официальный сайт Кремля.
Официальная регистрация партий завершилась 30 июля, а старт агитационной кампании запланирован на 22 августа. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября, по их итогам будут избраны 450 депутатов: половина по партийным спискам и половина — по одномандатным округам.
Путин провел оперативное совещание Совета безопасности, темой которого стало обеспечение общественной безопасности во время подготовки к сентябрьским выборам. Он подчеркнул, что предстоящее голосование — важнейшее политическое событие в жизни страны.