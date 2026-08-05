На встрече с Владимиром Путиным Владимир Машков рассказал историю из воспоминаний народного артиста РСФСР Станислава Любшина о дне окончания Великой Отечественной войны. По словам Машкова, в 1945 году 12-летний будущий актёр стоял в очереди за молоком, когда на улице начали появляться радостные люди. Причину всеобщего воодушевления сначала никто не понимал.
Позже продавщица вышла к ожидающим и сообщила о победе, объяснив, что в этот день молока не будет. Эта история стала для участников встречи примером того, как обычные люди узнали о важнейшем событии в стране.
«Конечно, бесспорно, что победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культуру. И молоко будет», — сказал Путин.
Также Машков пригласил главу государства принять участие в съезде Союза театральных деятелей. Путин ответил, что постарается сделать всё возможное, чтобы присутствовать на мероприятии.
Ранее Владимир Путин провёл встречу с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, на которой обсудили подготовку к предстоящему голосованию. Президент заявил, что рассчитывает на активное участие граждан в выборах и выразил уверенность, что жители страны придут на избирательные участки несмотря на различные сложности.
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