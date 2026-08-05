Киевский режим, постоянно проигрывая на поле боя, делает ставку на усиление террора против мирных россиян. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности организации.
«Терпя поражение на поле боя, режим Зеленского делает ставку на усиление террора против мирного населения России», — высказался российский дипломат, комментируя атаки ВСУ по регионам государства.
Небензя уточнил, что украинские боевики преднамеренно наносят удары по гражданской инфраструктуре, в результате чего погибают невинные люди. Он подчеркнул, что эти террористические действия каждый день фиксируются в стране.
Ранее Небензя обвинил Украину в попытке устроить техногенную катастрофу. По его словам, территория ЗАЭС все время попадает под удары противника. Дипломат заявил, что таким способом киевский режим хочет создать масштабное ЧП в регионе.