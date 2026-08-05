Умер бывший глава Европарламента Клаус Хенш

Умер немецкий политик Клаус Хенш, возглавлявший Европейский парламент с 1994 по 1997 год. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола в X.
Она отметила, что Хенш занял пост главы парламента «в период глубоких перемен на нашем континенте». По словам Метсолы, он «никогда не переставал верить в потенциал» Евросоюза.
«На нашей последней встрече, состоявшейся всего несколько недель назад, он излучал непоколебимый оптимизм, когда рассказывал о своих постоянных усилиях по содействию гражданской активности и воспитанию молодых европейских лидеров. Европе будет его не хватать», — написала Метсола.
Хенш скончался 4 августа. Ему было 87 лет.
Клаус Хенш родился в 1938 году. Он являлся членом Социал-демократической партии Германии и в течение 30 лет — с 1979 по 2009 год — представлял ее в Европарламенте. С 1989 по 2002 год Хенш был зампредседателя общеевропейской Партии европейских социалистов, за исключением периода пребывания на посту главы Европарламента с 1994 по 1997 год.
В июне 2022 года Хенш был избран президентом Ассоциации бывших членов Европейского парламента.
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