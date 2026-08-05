Умер бывший глава Европарламента Клаус Хенш

Клаус Хенш родился в 1938 году. Он являлся членом Социал-демократической партии Германии и в течение 30 лет — с 1979 по 2009 год — представлял ее в Европарламенте. С 1989 по 2002 год Хенш был зампредседателя общеевропейской Партии европейских социалистов, за исключением периода пребывания на посту главы Европарламента с 1994 по 1997 год.