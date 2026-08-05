В МИД Ирана раскрыли детали проекта нового маршрута через Ормузский пролив

Иран и Оман уже согласовали координаты нового маршрута судоходства через Ормузский пролив, сообщал представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. По информации Axios, соглашение между странами предполагает, что все входящие в Ормузский пролив и Персидский залив суда будут проходить по северному маршруту через иранские воды. Все суда, выходящие через пролив в Аравийское море, будут проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.