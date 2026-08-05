Иран раскрыл подробности работы нового маршрута через Ормузский пролив

Безопасный маршрут в Ормузском проливе, который сейчас обсуждается между Ираном и Оманом является временным, заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади, передает IRNA.
«Этот маршрут, переговоры по которому в настоящее время ведутся с Оманом, считается “временным маршрутом”, который, естественно, может просуществовать от двух до четырех месяцев», — сказал он.
Ранее МИД Ирана сообщил, что Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Совместное заявление двух стран находится на стадии рассмотрения и окончательной доработки.
При этом в ведомстве заявили, что ирано-оманское соглашение не означает полной безопасности пролива для проходящих судов из-за действий США в регионе.
Сегодня, 5 августа, Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что соглашение по возобновлению свободного прохода через Ормузский пролив предусматривает снятие санкций США, блокады с иранских портов и ослабление ограничений против иранской нефти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет вновь открыт для судоходства «очень скоро», в противном случае Иран столкнется с новыми американскими ударами.
Накануне Axios писал, что США, Иран и Оман близки к заключению временного соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.
3 августа Трамп назвал предстоящие переговоры последним шансом Ирана заключить соглашение и избежать усиления американских ударов. Помимо этого, он обвинил иранские власти в двуличии, так как они, по мнению президента США, одновременно и запрашивают переговоры, и отрицают их проведение.
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