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За день над регионами России сбили 200 украинских дронов

Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 200 украинских беспилотников самолетного типа днем 5 августа.

Источник: РБК

Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 200 украинских беспилотников самолетного типа днем 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Материал дополняется.

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