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Захарова отреагировала на заявление Макрона об «усилении давления» на РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая об «усилении давления на Россию», фактически отдает Киеву приказы совершать теракты против мирных граждан РФ. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

В среду Макрон опубликовал в соцсети X сообщение, в котором пообещал, что Евросоюз вместе с некими партнерами продолжит ужесточать давление на Москву, а также наращивать военную помощь киевскому режиму.

«Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей», — приводит kp.ru слова Захаровой.

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