Шуваев: Москва помогает Белгородской области в защите от дронов ВСУ

Москва сейчас активно помогает Белгородской области в защите от дронов ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Политик отметил, что белгородские власти постоянно на связи с коллегами из столицы. По его словам, в этой работе активно помогает мэр Москвы Сергей Собянин. Также в деле задействованы специалисты из Минобороны РФ и добровольческого формирования «БАРС-Белгород».
«Уже больше 50% дронов и самолетного типа сбиваем своим изделием, который сейчас находится на апробации здесь у Сергея Семеновича Собянина. Он обещал помочь для большего развития. Но также он продолжает помогать своими системами, мы все это развиваем», — доложил Шуваев во время разговора с президентом.
Ранее Собянин сообщал, что две трети атакующих Россию беспилотников ВСУ всегда летит в сторону Москвы. Как он уточнил, за последние месяцы заметно увеличилось число летящих на город дронов. Силы ПВО ежедневно мониторят ситуацию в столице.