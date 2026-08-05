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Шуваев: Москва помогает Белгородской области в защите от дронов ВСУ

Шуваев отметил, что Собянин активно помогает в работе по защите Белгородской области от БПЛА.

Москва сейчас активно помогает Белгородской области в защите от дронов ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Политик отметил, что белгородские власти постоянно на связи с коллегами из столицы. По его словам, в этой работе активно помогает мэр Москвы Сергей Собянин. Также в деле задействованы специалисты из Минобороны РФ и добровольческого формирования «БАРС-Белгород».

«Уже больше 50% дронов и самолетного типа сбиваем своим изделием, который сейчас находится на апробации здесь у Сергея Семеновича Собянина. Он обещал помочь для большего развития. Но также он продолжает помогать своими системами, мы все это развиваем», — доложил Шуваев во время разговора с президентом.

Ранее Собянин сообщал, что две трети атакующих Россию беспилотников ВСУ всегда летит в сторону Москвы. Как он уточнил, за последние месяцы заметно увеличилось число летящих на город дронов. Силы ПВО ежедневно мониторят ситуацию в столице.

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