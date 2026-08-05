Шуваев: Москва помогает Белгородской области в защите от дронов ВСУ

«Уже больше 50% дронов и самолетного типа сбиваем своим изделием, который сейчас находится на апробации здесь у Сергея Семеновича Собянина. Он обещал помочь для большего развития. Но также он продолжает помогать своими системами, мы все это развиваем», — доложил Шуваев во время разговора с президентом.