Рютте пообещал помочь Украине с поставками средств ПВО

3 августа постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты и Украина не заключат сделку по лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплекса Patriot к зиме 2026 года. При этом, по его словам, есть возможности для совместного производства с украинцами и европейцами, чтобы расширить промышленную базу и поддержать оборону Украины и Европы.