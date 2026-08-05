«Европа долгие годы транслировала на Украине пропаганду о том, что именно Европа является пространством абсолютной свободы личности, где права человека стоят выше политической конъюнктуры. Но стоило измениться военным расчётам, как выяснилось, что право на убежище и защиту тоже может оказаться условным и действует лишь до тех пор, пока не начинает противоречить текущим интересам европейских столиц», — заявил сенатор Волошин.