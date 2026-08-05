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В России разрешили продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4: подробности

Кабмин РФ одобрил продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4 до июля 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

Кабинет министров России одобрил инициативу разрешить продажу в России автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Выпуск будет осуществляться вплоть до 1 июля 2027 года. Об этом рассказали в Министерстве энергетики РФ.

«Правительство РФ приняло постановление, которым до 1 июля 2027 года устанавливаются временные особенности выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина и дизельного топлива. Документ предусматривает возможность производства, ввоза и выпуска в обращение автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, именуемых также терминами Евро-2, Евро-3, Евро-4», — заявили в ведомстве.