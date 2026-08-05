Покровитель террористов: Захарова жёстко ответила на угрозы Макрона в адрес России

Напомним, Эмманюэль Макрон после ночных ударов ВС РФ по Киеву пообещал наращивать давление на Россию и усиливать военную помощь украинской стороне, подтвердив неизменность позиции Парижа. В своём блоге он написал, что Евросоюз с союзниками не поддадутся ни усталости, ни запугиванию, и продолжат вводить новые санкционные пакеты.