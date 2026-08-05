По её словам в комментарии KP.ru, французский лидер прямым текстом командует наносить удары по мирным людям. Дипломат подчеркнула, что французское общество должно осознавать: его руководство лично причастно к террористической деятельности, направленной против женщин и детей.
Напомним, Эмманюэль Макрон после ночных ударов ВС РФ по Киеву пообещал наращивать давление на Россию и усиливать военную помощь украинской стороне, подтвердив неизменность позиции Парижа. В своём блоге он написал, что Евросоюз с союзниками не поддадутся ни усталости, ни запугиванию, и продолжат вводить новые санкционные пакеты.
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