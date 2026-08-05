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Состояние раненого при взрыве главы «Уралдронзавода» стабилизировалось

Состояние генерального директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука, пострадавшего при взрыве автомобиля под Екатеринбургом, оценивается как стабильное, угрозы для его жизни нет.

Источник: РБК

Состояние генерального директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука, пострадавшего при взрыве автомобиля под Екатеринбургом, оценивается как стабильное, угрозы для его жизни нет. Об этом сообщил РБК источник в оперативных службах. Об этом же написал ТАСС.

По словам собеседника РБК, угроза жизни Ткачука миновала. «Он стабилен. Угрозы жизни нет», — сказал собеседник ТАСС.

Взрыв автомобиля в поселке Большой Исток под Екатеринбургом прогремел 5 августа. В результате пострадал руководитель «Уралдронзавода», который производит дроны «Упырь», писали ТАСС, «Е1» и «Коммерсантъ-Урал». Источник РБК в экстренных службах сообщал, что пострадал руководитель оборонного предприятия. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК).

Собеседник ТАСС ранее сообщал, что Ткачук после взрыва находится в реанимации в тяжелом состоянии, «медики борются за его жизнь». «Коммерсантъ-Урал» и «Е1» со ссылкой на источники сообщали, что водитель Ткачука при взрыве погиб.

9 июня на парковке на улице Введенского в Москве взорвался автомобиль. СК квалифицировал это как покушение на убийство сотрудника научно-производственного предприятия. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, а также незаконном изготовлении, передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1 УК).

По версии следствия, несовершеннолетняя девушка по заданию кураторов достала из тайника взрывное устройство и передала его несовершеннолетнему сообщнику. Тот установил его с GPS-трекером на машину. Подозреваемых задержали на месте.

Материал дополняется.