Состояние раненого при взрыве главы «Уралдронзавода» стабилизировалось

9 июня на парковке на улице Введенского в Москве взорвался автомобиль. СК квалифицировал это как покушение на убийство сотрудника научно-производственного предприятия. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, а также незаконном изготовлении, передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1 УК).