Состояние раненого при взрыве главы «Уралдронзавода» стабилизировалось

Состояние генерального директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука, пострадавшего при взрыве автомобиля под Екатеринбургом, оценивается как стабильное, угрозы для его жизни нет. Об этом сообщил РБК источник в оперативных службах. Об этом же написал ТАСС.
По словам собеседника РБК, угроза жизни Ткачука миновала. «Он стабилен. Угрозы жизни нет», — сказал собеседник ТАСС.
Взрыв автомобиля в поселке Большой Исток под Екатеринбургом прогремел 5 августа. В результате пострадал руководитель «Уралдронзавода», который производит дроны «Упырь», писали ТАСС, «Е1» и «Коммерсантъ-Урал». Источник РБК в экстренных службах сообщал, что пострадал руководитель оборонного предприятия. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК).
Собеседник ТАСС ранее сообщал, что Ткачук после взрыва находится в реанимации в тяжелом состоянии, «медики борются за его жизнь». «Коммерсантъ-Урал» и «Е1» со ссылкой на источники сообщали, что водитель Ткачука при взрыве погиб.
9 июня на парковке на улице Введенского в Москве взорвался автомобиль. СК квалифицировал это как покушение на убийство сотрудника научно-производственного предприятия. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, а также незаконном изготовлении, передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1 УК).
По версии следствия, несовершеннолетняя девушка по заданию кураторов достала из тайника взрывное устройство и передала его несовершеннолетнему сообщнику. Тот установил его с GPS-трекером на машину. Подозреваемых задержали на месте.
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