В Иране заявили о предложении США вернуться к прежнему меморандуму

По словам дипломата, в последние дни прямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном не проводилось. Он уточнил, что сигналы были переданы через посредников, а решение о переходе к следующему этапу переговорного процесса пока не принято. Гарибабади добавил, что посреднические контакты между сторонами осуществлялись через Оман.