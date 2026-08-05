В Иране заявили о предложении США вернуться к прежнему меморандуму

По словам дипломата, в последние дни прямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном не проводилось. Он уточнил, что сигналы были переданы через посредников, а решение о переходе к следующему этапу переговорного процесса пока не принято. Гарибабади добавил, что посреднические контакты между сторонами осуществлялись через Оман.
Исламабадский меморандум — это меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, подписанный в июне 2026 года при посредничестве Пакистана и ряда региональных стран; он зафиксировал прекращение боевых действий и рамку для дальнейших переговоров по санкциям, ядерной программе и восстановлению Ирана.
Ранее МИД Ирана назвал безопасный маршрут в Ормузском проливе, который сейчас обсуждается между Ираном и Оманом, — временным, он может просуществовать от двух до четырех месяцев.
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