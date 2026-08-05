Рютте пообещал помочь Украине с поставками средств ПВО

Как заявил 3 августа постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, Вашингтон и Киев не успеют заключить соглашение о лицензионном производстве ракет-перехватчиков для Patriot до зимы 2026 года. При этом, по его словам, существует потенциал для организации совместного производства с участием украинской и европейской сторон, что позволит расширить промышленную базу и укрепить обороноспособность Украины и Европы.