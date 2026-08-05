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Рютте пообещал помочь Украине с поставками средств ПВО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ведет переговоры с западными партнерами о дальнейшей военной поддержке Украины. Это заявление было опубликовано в его аккаунте в соцсети X после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: AP 2024

«Обсуждаю с союзниками, как мы можем продолжать обеспечивать Украину средствами противовоздушной обороны, в которых она остро нуждается», — отметил генсек.

В среду Владимир Зеленский сообщил, что в ходе разговора с Марком Рютте рассматривалась возможность закупки дополнительных вооружений.

«Марк хорошо осведомлен об угрозах, и мы скоординировали наши усилия в отношении стран, обладающих необходимыми ракетами и возможностями для оказания помощи», — написал Зеленский в соцсетях.

Как заявил 3 августа постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, Вашингтон и Киев не успеют заключить соглашение о лицензионном производстве ракет-перехватчиков для Patriot до зимы 2026 года. При этом, по его словам, существует потенциал для организации совместного производства с участием украинской и европейской сторон, что позволит расширить промышленную базу и укрепить обороноспособность Украины и Европы.

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