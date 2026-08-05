Ричмонд
+32°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анапе обломки беспилотника подожгли трехэтажный частный дом

В анапском селе Супсех обломки беспилотника повредили частный дом, вызвав возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Источник: РБК

В анапском селе Супсех обломки беспилотника повредили частный дом, вызвав возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщил оперштаб Краснодарского края. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обломки сбитого БПЛА упали на балкон трехэтажного частного дома в Супсехе, относящемся к муниципальному образованию город-курорт Анапа. В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно потушили прибывшие экстренные службы.

На месте инцидента работают оперативные и специальные службы, они обследуют территорию, фиксируют повреждения и собирают фрагменты беспилотника. Ситуация, по данным регионального оперштаба, находится под контролем.

В ночь на 5 августа силы ПВО уничтожили над российскими регионами 200 украинских беспилотников самолетного типа.

Накануне в течение дня 4 августа подразделения ПВО сбили 304 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше