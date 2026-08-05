Британский министр обороны Уэз Стритинг прибыл на Украину

В комментарии для украинского СМИ Стритинг заявил, что намерен созвать заседание контактной группы по поставкам вооружений Украине («Рамштайн») в сентябре, а следующую встречу планирует провести уже в начале октября. По словам министра, он уже общался с украинским коллегой после назначения, а по пути в Киев обсуждал поддержку Украины в Париже и Копенгагене.