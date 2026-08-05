Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг прибыл в Киев, сообщает издание «Общественное. Новости». Это его первый визит на Украину после назначения на должность.
Цель поездки — изучение потребностей украинской стороны в преддверии зимнего сезона и ускорение оказания военной поддержки. В ходе визита запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой оборонного ведомства страны Евгением Хмарой.
В комментарии для украинского СМИ Стритинг заявил, что намерен созвать заседание контактной группы по поставкам вооружений Украине («Рамштайн») в сентябре, а следующую встречу планирует провести уже в начале октября. По словам министра, он уже общался с украинским коллегой после назначения, а по пути в Киев обсуждал поддержку Украины в Париже и Копенгагене.
Ранее мы писали: Киевский режим уличили в попытке скрыть системный кризис в стране.
Читайте также: Посольство РФ проверит информацию об аресте историка в Израиле.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!