Госдеп предложил до $102 млн за информацию о лидерах наркокартеля

Мексиканские военные 3 августа задержали Альфонсо Фернандеса Магальона, известного как Пончо, — лидера картеля Los Reyes. За информацию о нем власти США предлагали награду в $5 млн. По данным мексиканских властей, Фернандес Магальон разыскивался в стране по обвинениям в незаконном лишении свободы и организации беспорядков, а США подозревали его в сговоре с целью производства и распространения наркотиков.