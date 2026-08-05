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Захарова: Макрон словами о давлении на Россию призывает Украину к терактам

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об усилении давления Европейского союза на Россию, командует Украине совершать больше терактов против мирных граждан. Об этом в среду, 5 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об усилении давления Европейского союза на Россию, командует Украине совершать больше терактов против мирных граждан. Об этом в среду, 5 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей, — передает слова дипломата «КП».

Макрон сделал свое заявление после удара Вооруженных сил России по Киеву. Министерство обороны уточнило, что в результате атаки были поражены логистические и распределительные центры, задействованные в хранении и доставке грузов военного назначения, а также в производстве беспилотников.

Вооруженные силы России 3 августа с помощью дронов поразили два судна с военной техникой и снаряжением в порту Николаева. Еще два сухогруза, перевозившие аналогичные грузы, были подбиты в акватории Черного моря. Ночью 25 июля армия России также уничтожила сухогруз в николаевском порту.

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