Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об усилении давления Европейского союза на Россию, командует Украине совершать больше терактов против мирных граждан. Об этом в среду, 5 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
— Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей, — передает слова дипломата «КП».
Макрон сделал свое заявление после удара Вооруженных сил России по Киеву. Министерство обороны уточнило, что в результате атаки были поражены логистические и распределительные центры, задействованные в хранении и доставке грузов военного назначения, а также в производстве беспилотников.
Вооруженные силы России 3 августа с помощью дронов поразили два судна с военной техникой и снаряжением в порту Николаева. Еще два сухогруза, перевозившие аналогичные грузы, были подбиты в акватории Черного моря. Ночью 25 июля армия России также уничтожила сухогруз в николаевском порту.