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Йеменские хуситы заявили об ударе по нефтетанкеру в Аденском заливе

Движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило об атаке на саудовский нефтяной танкер в Аденском заливе, информирует Reuters.

Источник: AP 2024

Как указывается в сообщении агентства, хуситы заявили, что нанесли удар по нефтяному судну Саудовской Аравии в акватории Аденского залива.

На данный момент от королевства не поступало официальных подтверждений данной информации.

Конфликт между Эр-Риядом и «Ансар Алла» обострился в июле, когда был нанесен удар по аэропорту Саны. Ответственность за эту атаку хуситы возложили на Саудовскую Аравию, пообещав нанести ответные удары по объектам королевства, в том числе по аэропорту Абха. После этого саудовские военные возобновили бомбардировки районов Йемена, находящихся под контролем движения.

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