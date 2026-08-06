Йеменские хуситы заявили об ударе по нефтетанкеру в Аденском заливе

Как указывается в сообщении агентства, хуситы заявили, что нанесли удар по нефтяному судну Саудовской Аравии в акватории Аденского залива.
На данный момент от королевства не поступало официальных подтверждений данной информации.
Конфликт между Эр-Риядом и «Ансар Алла» обострился в июле, когда был нанесен удар по аэропорту Саны. Ответственность за эту атаку хуситы возложили на Саудовскую Аравию, пообещав нанести ответные удары по объектам королевства, в том числе по аэропорту Абха. После этого саудовские военные возобновили бомбардировки районов Йемена, находящихся под контролем движения.
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Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.Читать дальше