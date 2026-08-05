В Одесской области повреждены более тысячи объектов портовой инфраструктуры

«Альтернативными путями Украина может экспортировать не более 3 млн тонн зерна в месяц, тогда как для стабильной работы аграрного сектора требуется не менее 6 млн тонн. В стране накапливаются остатки зерна, а закупочные цены для аграриев уже снизились более чем на 40%», — заявил Марчук, передаёт «Общественное. Новости».