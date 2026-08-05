Европейцы активно читают Дмитриева в соцсетях: пост о миграционном кризисе ЕС набрал больше миллиона просмотров

Публикация главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, посвященная миграционному коллапсу в Европе, набрала свыше миллиона просмотров в социальной сети X по состоянию на 5 августа.
«История повторяется — и этот простой визуальный пост набирает более миллиона просмотров», — написал Дмитриев после того, как увидел резкое увеличение просмотров на своей публикации.
Речь идет о посте, где глава РФПИ прокомментировал ситуацию в испанской Сеуте. Недавно город заполонили мигранты, которые нелегально пересекли границу Испании.
К этому сообщению Дмитриев прикрепил ранее опубликованный пост, в котором провел параллель между картиной Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фотографией берегов Сеуты. На холсте американского художника запечатлены финальные мгновения существования сильного государства, павшего под натиском зарубежных захватчиков. На современном же снимке предстает побережье Испании, окутанное дымом.
Ранее Дмитриев заявлял, что западным странам не раз говорили — их миграционная политика приведет к страшным последствиям. В итоге нынешняя обстановка в Сеуте стала тому подтверждением, добавил он.