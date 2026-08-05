Военэксперт Клинцевич: перестановки в Минобороны перестроят армию под дроновую войну

«На высокопоставленные должности вводятся генералы с богатым боевым опытом. Я бы отдельно отметил генерал-полковника Лямина, который был назначен главой войск беспилотных систем. Могло возникнуть желание назначить на этот пост человека с большими компетенциями именно в техническом смысле, в смысле знания беспилотной авиации. Но тут нужен человек, который и беспилотную авиацию знает, и знает поле боя. И это как раз Лямин, у него огромный военный опыт», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».