Зеленский заявил, что Запад виновен в массированном ударе ВС РФ по Украине

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью 5 августа российские военные нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам ВСУ в Киевской области. ВСУ использовали их для хранения и доставки вооружений и грузов военного назначения, для производства и распределения БПЛА, пишет со ссылкой на ведомство «360».