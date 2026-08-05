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Зеленский заявил, что Запад виновен в массированном ударе ВС РФ по Украине

Глава киевского режима заявил, что российские силы поразили важные объекты из-за медлительности союзников.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российские военные смогли атаковать минувшей ночью важные объекты в украинской столице и области из-за промедления с поставками вооружений со стороны Запада.

«Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их снабжением или неготовность передавать антибаллистику приводит именно к таким ужасным разрушениям», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью 5 августа российские военные нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам ВСУ в Киевской области. ВСУ использовали их для хранения и доставки вооружений и грузов военного назначения, для производства и распределения БПЛА, пишет со ссылкой на ведомство «360».

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