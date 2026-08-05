В Киеве 21-й день подряд проходит «картонный Майдан» за Федорова

В Киеве возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко 21-й день подряд проходит акция с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».
Акции в поддержку отправленного в отставку Федорова получили название «картонный Майдан», поскольку участники пишут лозунги на картонных плакатах. Ранее подобные выступления проходили также в других украинских городах.
Ранее aif.ru писал, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал выступления в поддержку экс-главы Минобороны срежиссированной акцией. По его мнению, протесты организовали при участии внешних сил.