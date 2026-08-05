Оппозиция против помощи: Италия раскалывается из-за Украины

Лидер оппозиционного «Движения 5 звезд» и бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о намерении своей партии и впредь блокировать законопроекты о поставках вооружений Украине. Об этом 3 августа сообщила газета La Stampa.
«Мы продолжим воздерживаться при голосовании по дальнейшим поставкам [оружия]», — приводят итальянские СМИ слова политика. Вместо эскалации военной помощи «Движение 5 звезд» намерено сосредоточиться на дипломатическом треке — партия будет добиваться перелома в переговорном процессе между сторонами конфликта, уточняет издание.
Заявление Конте, как пишет Politico, спровоцировало глубокий раскол внутри итальянских левых сил накануне парламентских выборов, которые запланированы на 2027 год. По данным газеты, «Движение 5 звезд» вкупе с Демократической партией сейчас идут нога в ногу с правоцентристским блоком действующего премьера Джорджи Мелони. При этом, как отмечает Politico, опросы фиксируют низкий уровень поддержки курса на вооружение Украины среди итальянского общества.
Ранее мы писали, что в НАТО идут переговоры о поставках Киеву систем ПВО.
Читайте также: Зеленский обвинил Запад после ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.