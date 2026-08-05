Оппозиция против помощи: Италия раскалывается из-за Украины

Заявление Конте, как пишет Politico, спровоцировало глубокий раскол внутри итальянских левых сил накануне парламентских выборов, которые запланированы на 2027 год. По данным газеты, «Движение 5 звезд» вкупе с Демократической партией сейчас идут нога в ногу с правоцентристским блоком действующего премьера Джорджи Мелони. При этом, как отмечает Politico, опросы фиксируют низкий уровень поддержки курса на вооружение Украины среди итальянского общества.