Рада поддержала законопроект о повышении штрафов за песни на русском в общепите

Согласно тексту инициативы, за первое нарушение владельцам заведений грозит штраф в размере 8,5 тысячи гривен (около 189 долларов США). Повторные нарушения обойдутся уже в 170 тысяч гривен (примерно 3,8 тысячи долларов). Для сравнения: действующие санкции сейчас составляют всего 170 гривен (около 3,7 доллара).
Авторы законопроекта настаивают на том, что ужесточение наказаний необходимо для защиты государственного языка в сфере обслуживания. Противники инициативы считают, что такие меры нарушают права предпринимателей и могут привести к закрытию части заведений.
Ранее на пляже в Трускавце вспыхнул конфликт из-за громко включённой русской музыки. После того как отдыхающие отказались сделать её тише по требованию другой посетительницы, на место вызвали полицию, которая составила административные протоколы. Похожий случай произошёл и в Дрогобыче, где двух женщин вынудили публично извиниться за прослушивание русскоязычных песен. На этом фоне на Украине также прозвучала инициатива ограничить для русскоязычных граждан доступ к трудоустройству и образованию. Авторы идеи считают, что такие меры ускорят переход населения на украинский язык, поскольку, по их мнению, одних призывов уже недостаточно.
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