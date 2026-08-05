Ранее на пляже в Трускавце вспыхнул конфликт из-за громко включённой русской музыки. После того как отдыхающие отказались сделать её тише по требованию другой посетительницы, на место вызвали полицию, которая составила административные протоколы. Похожий случай произошёл и в Дрогобыче, где двух женщин вынудили публично извиниться за прослушивание русскоязычных песен. На этом фоне на Украине также прозвучала инициатива ограничить для русскоязычных граждан доступ к трудоустройству и образованию. Авторы идеи считают, что такие меры ускорят переход населения на украинский язык, поскольку, по их мнению, одних призывов уже недостаточно.